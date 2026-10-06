Ubisoft собирается вернуться к своей популярной франшизе - появились свежие слухи о новом издании Watch Dogs: Legion

Судя по всему Ubisoft все же планирует предпринять еще одну попытку возродить серию экшенов с открытым миром Watch Dogs. Согласно последним данным портала Insider Gaming и инсайдера Тома Хендерсона, компания готовит расширенное переиздание Watch Dogs: Legion Director’s Cut, релиз которого намечен на первую половину 2027 года.

Оригинальная Watch Dogs: Legion, вышедшая в 2020 году, получила неоднозначные отзывы прессы и игроков. Несмотря на смелую концепцию «игры за любого NPC» на улицах антиутопического Лондона, проект пострадал от технических недочетов и недостаточной глубины механик, из-за чего со временем растерял аудиторию и уступил по популярности даже второй части.

Однако, по информации источников, Ubisoft не намерена окончательно списывать франишизу и собариется "перевыпустить" Watch Dogs: Legion. Как сообщается, над версией Director's Cut в настоящий момент трудится около 100 сотрудников студии Ubisoft Montreal. И если вернить инсайдерам в компаии решли начать с доработки существующей игры вместо многомиллионных инвестиций в полноценную четвертую часть.

Предполагается, что режиссерская версия предложит масштабную работу над ошибками оригинального релиза, улучшенную оптимизацию, обновленные механики вербовки агентов и порцию нового сюжетного контента.

Выход обновленного издания в начале 2027 года придется на период спустя несколько месяцев после премьеры Grand Theft Auto 6. К этому времени значительная часть аудитории уже завершит прохождение одиночной кампании криминального блокбастера Rockstar, что создаст на рынке естественный спрос на масштабные городские песочницы в схожем жанре. По крайне мере, в этом уверены западные журналисты.