В Watcher of Realms проходит событие "Токсичная вспышка" с персонажами специализирующимися на отравлениях

С приходом весны те, кто страдает сенной лихорадкой, почувствуют, что в воздухе витает что-то неприятное. Но в Watcher of the Realms не просто чувствуется, что вас отравили; это происходит на самом деле. Это потому, что совершенно новая майская серия событий: Токсическая вспышка проходит с 16 мая.
В событии появятся четыре новых героя Ордена Эзотерии, ориентированных на отравление. Сюда входят пятизвездочные персонажи Настя, Нумер и Ворн, а также четырехзвездочная Виксера. Как и следовало ожидать, все эти персонажи нацелены на то, чтобы наносить непрерывный урон ядом, будь то напрямую или за счет повышения уязвимости врагов к этому типу урона, чтобы дополнить своих товарищей по команде.
Как и ожидалось, в Watcher of Realms также ожидается множество внутриигровых событий, включая входы в игру, исследование свитков и другие. Вам стоит обратить внимание на событие Shard Summon Event, которое продлится до 3 июня, поскольку оно может позволить вам бесплатно заполучить Виксера, просто приняв в нем участие.
Завершая событие, также есть серия ограниченных по времени призывов с бонусом 20x к скорости. Они начинаются с нового события, стартуя с 20x к скорости для Нумеры и Валерии, и продлятся до 19-го числа. С 17-го по 19-е число у вас будет древнее событие призыва для Лорда Насти и Саргака, а с 23 по 25 мая Ворн и Хельга получат этот сладкий бонус к скорости.
Watcher of Realms - неплохая смесь РПГ и tower defense для ПК и мобильных устройств, предлагающая отправиться на континент Тиа. Пользователям предстоит противостоять злу и очистить земли от гнета хаоса. Игра может похвастаться приятной графикой, множеством уникальных героев и рас, наличием фракций, а также напряженными сражениями с кошмарными монстрами. Любителям PvP-ивентов тоже будет чем заняться, ведь такой формат сражений в Watcher of Realms позволит похвастаться своими навыками перед другими опытными геймерами.
Можно всё это уместить в слово "нинужно". Ни разу ещё на моей памяти игры с подобным описанием не становились на деле чем-то иным, кроме примитивной донатной помойки.
Закончилось уже про яды, на прошлой неделе, автор слоупок!
забыл написать, еще много рекламы
Очередная помойка
Отдать должное, одна из лучших игр на мобилках куда вообще можно не донатить.