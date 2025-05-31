В Watcher of Realms проходит событие "Токсичная вспышка" с персонажами специализирующимися на отравлениях

С приходом весны те, кто страдает сенной лихорадкой, почувствуют, что в воздухе витает что-то неприятное. Но в Watcher of the Realms не просто чувствуется, что вас отравили; это происходит на самом деле. Это потому, что совершенно новая майская серия событий: Токсическая вспышка проходит с 16 мая.

В событии появятся четыре новых героя Ордена Эзотерии, ориентированных на отравление. Сюда входят пятизвездочные персонажи Настя, Нумер и Ворн, а также четырехзвездочная Виксера. Как и следовало ожидать, все эти персонажи нацелены на то, чтобы наносить непрерывный урон ядом, будь то напрямую или за счет повышения уязвимости врагов к этому типу урона, чтобы дополнить своих товарищей по команде.

Как и ожидалось, в Watcher of Realms также ожидается множество внутриигровых событий, включая входы в игру, исследование свитков и другие. Вам стоит обратить внимание на событие Shard Summon Event, которое продлится до 3 июня, поскольку оно может позволить вам бесплатно заполучить Виксера, просто приняв в нем участие.

Завершая событие, также есть серия ограниченных по времени призывов с бонусом 20x к скорости. Они начинаются с нового события, стартуя с 20x к скорости для Нумеры и Валерии, и продлятся до 19-го числа. С 17-го по 19-е число у вас будет древнее событие призыва для Лорда Насти и Саргака, а с 23 по 25 мая Ворн и Хельга получат этот сладкий бонус к скорости.

Watcher of Realms - неплохая смесь РПГ и tower defense для ПК и мобильных устройств, предлагающая отправиться на континент Тиа. Пользователям предстоит противостоять злу и очистить земли от гнета хаоса. Игра может похвастаться приятной графикой, множеством уникальных героев и рас, наличием фракций, а также напряженными сражениями с кошмарными монстрами. Любителям PvP-ивентов тоже будет чем заняться, ведь такой формат сражений в Watcher of Realms позволит похвастаться своими навыками перед другими опытными геймерами.