Российская студия представила атмосферный платформер Water Fall, который создавался под вдохновением Inside ©

Небольшая команда датских разработчиков из студии Playdead в свое время выпустила потрясающее боковые платформеры Limbo и Inside, которые удивляли своей глубинной атмосферой. Именно под вдохновением этих двух проектов создается новая отечественная разработка под названием Water Fall, где будет представлен мрачный и пустынный мир.

С первых кадров в Water Fall невооруженным взглядом угадывается платформер Inside, впрочем, разработчики и не скрывают, что брали работы Playdead в качестве основы для своей собственной игры. Разработкой проекта занимается молодая, но амбициозная команда из студии Come On. По их словам, Water Fall отправит игроков в научно-фантастический мир, где инопланетяне похищают водные запасы Земли, а люди вынуждены давать им отпор, используя их технологии.

В Water Fall игроки возьмут под свое управление девочку, которая путешествует по мрачному и высушенному миру в компании летающего дрона. Во время прохождения игры, им предстоит вместе переживать разнообразные экшен-сцены и решать пространственные головоломки.

Отечественный платформер Water Fall создается на базе Unreal Engine 5 для ПК, но примерной даты релиза у него нет. Сейчас разработчики заняты поиском издателя для своей дебютной игры.