Российская студия представила атмосферный платформер Water Fall, который создавался под вдохновением Inside

Небольшая команда датских разработчиков из студии Playdead в свое время выпустила потрясающее боковые платформеры Limbo и Inside, которые удивляли своей глубинной атмосферой. Именно под вдохновением этих двух проектов создается новая отечественная разработка под названием Water Fall, где будет представлен мрачный и пустынный мир.
С первых кадров в Water Fall невооруженным взглядом угадывается платформер Inside, впрочем, разработчики и не скрывают, что брали работы Playdead в качестве основы для своей собственной игры. Разработкой проекта занимается молодая, но амбициозная команда из студии Come On. По их словам, Water Fall отправит игроков в научно-фантастический мир, где инопланетяне похищают водные запасы Земли, а люди вынуждены давать им отпор, используя их технологии.
В Water Fall игроки возьмут под свое управление девочку, которая путешествует по мрачному и высушенному миру в компании летающего дрона. Во время прохождения игры, им предстоит вместе переживать разнообразные экшен-сцены и решать пространственные головоломки.
Отечественный платформер Water Fall создается на базе Unreal Engine 5 для ПК, но примерной даты релиза у него нет. Сейчас разработчики заняты поиском издателя для своей дебютной игры.
Выглядит безумно стильно, разрабам желаю всяческого успеха.
Тут скорее F.A.R. угадывается, что тоже не плохо.
Локации просто офигенно нарисованы,уже хочется опробовать,схоронил в закладки.
О, ну удачи им. Замысел очень интересный.
Выглядит очень не плохо. Надеюсь получится не плохо.
Выглядит конечно очень недурно и даже круто. Но атмосферы Inside тут и близко нет. Чем они вдохновлялись-то?