Waters of Ragnarok превращает мифологию в выживание на воде: тактика, корабль из костей и конец Девяти миров

На Insider Gaming Showcase представили Waters of Ragnarok — тактическую игру на выживание от исландской студии Polar Region Games, где привычный образ скандинавского апокалипсиса буквально утонул в океане. После Рагнарёка мир не просто разрушен — он затоплен, а игроки пытаются выжить среди обломков Девяти миров, управляя кораблём, собранным из костей павших богов.

По описанию разработчиков, это не просто приключение в стиле «плыви и исследуй». Игра объединяет выживание, тактические бои и исследование сверхъестественного океана, где штормы и монстры — такой же ресурс давления, как голод или нехватка припасов. И, честно говоря, это выглядит как попытка совместить атмосферу Frostpunk с морской экспедицией в духе роглайков — только с мифологическим масштабом.

Игрокам предстоит исследовать остатки Девяти миров, перемещаясь между фрагментами суши и сражаясь с павшими йотнами, чьи тела становятся источником редких ресурсов. Этот элемент «добычи с гигантов» добавляет игре необычную смесь риска и награды: чем опаснее объект, тем ценнее добыча.

Отдельный акцент сделан на управлении командой. Здесь это не просто набор статистов — у каждого члена экипажа есть голод, травмы и боевой дух. И именно мораль, как подчёркивают разработчики, может разрушить экспедицию быстрее, чем внешние угрозы. Такой подход уже напоминает скорее стратегию выживания, чем классический экшен.

Интересно и то, что смерть в игре необратима, а выбор происхождения персонажа влияет на стиль игры и даже управление командой. Это добавляет реиграбельности, но одновременно делает каждое решение ощутимо тяжёлым — без привычной «перезагрузки ради идеального результата».

Разработкой занимается небольшая команда из Рейкьявика, которая строит собственную вселенную Ashes of Yggdrasil. И Waters of Ragnarok выглядит как амбициозная попытка превратить скандинавский миф не просто в фон, а в полноценную систему выживания, где океан — это не декорация, а главный противник.