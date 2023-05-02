Ankama показала свою новую игру WAVEN в первом трейлере ©

Вслед за успешными играми DOFUS и WAKFU компания Ankama представила новый проект: WAVEN, тактическую многопользовательскую ролевую вселенную, которая будет выпущена в 2023 году как бесплатная игра для ПК с Windows, компьютеров Mac, устройств Android и iOS. Анонсирующий трейлер дает первое представление о затопленном мире и приключениях WAVEN.

Игроки выступят в роли авантюристов в мире, где несколько островов пережили приливы. Вы ищете причины этих изменений и путешествуете с острова на остров в огромном мире, полном разноцветных существ. Они выбирают героев, вооружают их различными магическими заклинаниями и отправляются в невероятную одиссею.

WAVEN — это доступная, веселая и увлекательная ролевая игра, в которой сочетаются приключения и пошаговая стратегия с механикой построения колоды и ценными предметами для сбора. Игроки могут сражаться в одиночку или с друзьями против множества пародийных монстров возрастающей сложности. Вы должны овладеть стихиями, использовать мощные заклинания и вступить в рукопашный или дальний бой с врагами, чтобы победить их и получить добычу.

Кроме того, в асинхронном режиме они должны защитить свой «Остров Хейвен» от атак других игроков или открыть ворота «Колосса», чтобы бросить вызов другим и самим стать легендой.

Игроки получат ранний доступ к WAVEN этим летом, чтобы опробовать последнюю версию игры и высказать свои окончательные отзывы до того, как она станет бесплатной во всем мире в конце 2023 года. , что означает, что игроки могут продолжать свои приключения на разных платформах и переключаться с одной на другую, используя одну и ту же учетную запись.