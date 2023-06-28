Морской экшен Wavetale получил хвалебный трейлер ©

Сегодня вышел новый хвалебный трейлер прекрасного приключенческого платформера Wavetale от Thunderful, когда игра поступила в продажу в интернет-магазине Nintendo Switch. Wavetale предлагает игрокам разгадать истории прошлого, спасти островитян от загадочных морских существ и раскрыть скрытые секреты.

В Wavetale вы начинаете свое приключение на разрушающемся архипелаге Страндвилль, где встречаете девочку-подростка Сигрид, которая живет на этом маленьком острове со своей суровой бабушкой. Сигрид дружит с загадочной тенью, которая дает ей возможность ходить по воде и позволяет ей раскрыть хорошо хранимые секреты этой таинственной водной земли.

Переживите волнующую историю о потерях и примирении в Wavetale, когда вы познакомитесь с очаровательными и разнообразными островитянами, от разочарованных рыбаков до скрытных отшельников, и, возможно, даже с одним или двумя пиратами, когда вы пересекаете спокойные воды и бушующие волны. Задокументируйте свое эпическое путешествие, заполнив страницы альбома для вырезок Сигрид специальными рисунками, чтобы узнать больше о мире и ее способностях.

С силой вновь обретенных способностей Сигрид мчитесь сквозь высокие волны, прыгайте с крыш с помощью сети и сражайтесь со старым врагом, чтобы спасти жителей островов. И все это с небольшой помощью теней глубоко внизу и твоей капризной бабушки.