Для симулятора охоты Way of the Hunter вышло новое дополнение Lintukoto Reserve

Теперь у нас появилась возможность отправиться в заповедник «Линтукото» и поохотиться на различные виды животных благодаря выходу DLC Lintukoto Reserve в игре Way of the Hunter. Разработчики предоставили новое дополнение, которое позволит наслаждаться дикой природой и спокойствием этого скандинавского уголка.

С Микаэлем Андерсоном, 45-летним энтузиастом природных красот, мы сможем блуждать по живописным лесам, широким лугам, где кипит жизнь, болотам, пересеченными извилистыми ручьями, и холмам, иногда покрытым снежным покровом.

Для игры Way of the Hunter стало доступно DLC под названием Lintukoto Reserve. В этом новом заповеднике мы встретим таких животных: песца, бурого медведя, барсука, евразийского лося, росомаху, зайца-русака, европейского кролика, лань, волка, серого гуся, муфлона, горного северного оленя, северную рысь, фазана, благородного оленя, лисицу, косулю, кабана и крякву.

Дополнительно, те, кто приобретут DLC, получат бонусы: новую машинную раскраску Compaion для внедорожника, альтернативный костюм для Микаэля, винтовку Remington Model 700 CDL и ружье Огонька.

Сейчас в магазине Steam можно приобрести стандартное издание Way of the Hunter за 799 рублей, элитное — за 1099 рублей, ультимативное — за 2277 рублей, а само дополнение Lintukoto Reserve — за 499 рублей.