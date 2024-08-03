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Way of the Hunter 16.08.2022
Экшен, Симулятор, От первого лица, Открытый мир
7.6 112 оценок

Для симулятора охоты Way of the Hunter вышло новое дополнение Lintukoto Reserve

Simple Jack
Новости

Теперь у нас появилась возможность отправиться в заповедник «Линтукото» и поохотиться на различные виды животных благодаря выходу DLC Lintukoto Reserve в игре Way of the Hunter. Разработчики предоставили новое дополнение, которое позволит наслаждаться дикой природой и спокойствием этого скандинавского уголка.

С Микаэлем Андерсоном, 45-летним энтузиастом природных красот, мы сможем блуждать по живописным лесам, широким лугам, где кипит жизнь, болотам, пересеченными извилистыми ручьями, и холмам, иногда покрытым снежным покровом.

Для игры Way of the Hunter стало доступно DLC под названием Lintukoto Reserve. В этом новом заповеднике мы встретим таких животных: песца, бурого медведя, барсука, евразийского лося, росомаху, зайца-русака, европейского кролика, лань, волка, серого гуся, муфлона, горного северного оленя, северную рысь, фазана, благородного оленя, лисицу, косулю, кабана и крякву.

Дополнительно, те, кто приобретут DLC, получат бонусы: новую машинную раскраску Compaion для внедорожника, альтернативный костюм для Микаэля, винтовку Remington Model 700 CDL и ружье Огонька.

Сейчас в магазине Steam можно приобрести стандартное издание Way of the Hunter за 799 рублей, элитное — за 1099 рублей, ультимативное — за 2277 рублей, а само дополнение Lintukoto Reserve — за 499 рублей.

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