Исследуйте величественный заповедник Линтукото в новом дополнении Way of the Hunter

Разработчик Nine Rocks и издатель THQ Nordic создали захватывающие новые охотничьи угодья в удивительной скандинавской глуши как для существующих, так и для новых игроков Way of the Hunter. Заповедник Линтукото откроет свои ворота 2 августа 2024 г.
В этой обширной местности игроки могут исследовать широкие, очаровательные леса, сверкающие под легким дождем, яркие луга, кишащие жизнью, безмятежные водно-болотные угодья с извилистыми водными каналами и холмы, иногда припорошенные снегом. Каждый уголок заповедника предлагает новые приключения и возможность ощутить природу в ее первозданном виде.
Заповедник Линтукото отличается разнообразными условиями и является домом для богатого разнообразия диких животных, включая неуловимую северную рысь, горного северного оленя, песца и величественного евразийского лося. Наблюдая с высокой точки обзора или тихо наблюдая у дельты реки, каждый момент в заповеднике Линтукото приносит новое зрелище и более глубокую связь с природой.