Даты раннего доступа и бета-релиза игры Wayfinder для ПК, PS4 и PS5 отложены ©

Airship Syndicate — автор Wayfinder — объявил о решении отложить дату выпуска раннего доступа и бета-тестирования своей видеоигры для ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Глобальное закрытое бета-тестирование начнется 10 мая 2023 года, в то время как ранний доступ будет запущен летом 2023 года. Запуск полной версии в формате бесплатной игры запланирован на конец 2023 года.

Информация поступает из официального аккаунта Wayfinder в Твиттере, который пишет:

«Мы перенесли глобальное закрытое бета-тестирование на 10 мая, а ранний доступ появится этим летом. Это дополнительное время позволит команде отполировать игру и добавить больше запрашиваемых функций из сообщество. Мы с нетерпением ждем возможности создать игру вместе с вами и ценим ваше понимание во время этого перехода».

Как указано позже в ответе пользователю, все еще можно запросить доступ к закрытой бета-версии Wayfinder: просто перейдите по этому адресу и заполните форму, указав версию, адрес электронной почты и дату рождения.

Wayfinder, как указывают авторы, появится и на других консолях, а также на PlayStation, но на данный момент неизвестно, на каких именно и в какой момент. Отсрочка бета-тестирования и раннего доступа также, вероятно, приведет к задержке объявлений по этой теме.