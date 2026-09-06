Провал Wayfinder заставил руководство Digital Extremes в панике ликвидировать собственное издательство

Релиз кооперативного ролевого экшена Wayfinder от студии Airship Syndicate должен был стать крупным триумфом для компании Digital Extremes, решившей закрепиться на рынке в роли полноценного стороннего издателя. Однако запуск игры обернулся масштабной сетевой катастрофой, бесконечными очередями на вход и сокрушительным потоком отрицательных отзывов в сервисе Steam. Бывший сотрудник издательского крыла компании Аллен Гуд, ныне возглавляющий независимую студию FloWHOA, подробно рассказал о реакции руководства на этот громкий провал.

Специалист отдал канадской корпорации долгие годы, успев поработать над такими проектами, как BioShock 2, The Darkness 2, Warframe и закрытый сетевой шутер The Amazing Eternals, после чего перешел в новообразованный издательский департамент. В задачу подразделения входил поиск перспективных внешних команд и расширение каталога за пределы вселенной Warframe. Главной ставкой этой инициативы как раз выступал проект Wayfinder, разрабатываемый авторами Darksiders Genesis и Ruined King.

Надежды менеджеров рассыпались буквально в первые дни раннего доступа, когда серверная часть игры не выдержала наплыва аудитории. Пользователи часами ожидали подключения, а общий рейтинг проекта на платформе Valve стремительно обвалился из-за волны критики. Вместо планомерного решения проблем и технической помощи партнерам из Airship Syndicate высшее руководство Digital Extremes отреагировало радикальными мерами.

Как подчеркнул Аллен Гуд, издатель решил моментально избавиться от проблемного актива, совершенно не заботясь о судьбе собственных работников. По словам разработчика, Digital Extremes решила, что у нее больше вообще не будет издательского подразделения, после чего всю команду издательства распустили в кратчайшие сроки. Персонал выставили за дверь посреди публичного скандала, оставив разработчиков игры справляться с кризисом в одиночку.

Для самого Гуда подобная корпоративная жестокость не стала сюрпризом, поскольку специалист сталкивался с похожими методами на ранних этапах карьеры. Ветеран вспомнил свой первый опыт в студии Radical Entertainment, где после 9 месяцев работы издательство отменило проект по мотивам франшизы G.I. Joe. В тот момент представители отдела кадров точно так же ходили по офису, уводили специалистов группами в переговорные комнаты и увольняли людей десятками.

Очередное закрытие направления в Digital Extremes подтолкнуло разработчика к полному разрыву с крупными корпорациями. Гуд отказался от поиска теплого места в других известных компаниях и вместе с единомышленниками основал студию FloWHOA. Сейчас команда из 6 штатных специалистов создает пиратский тактический рогалик Scallywags, выстраивая рабочий процесс без оглядки на капризы издательских боссов.

Студии Airship Syndicate в итоге пришлось спасать Wayfinder самостоятельно, выкупать полные права на свой проект и спешно переделывать сетевую игру в одиночное и кооперативное приключение без серверов и микротранзакций. Игра Scallywags тем временем уже получила бесплатное демо в сервисе Steam, а ее релиз на персональных компьютерах запланирован на начало следующего года.