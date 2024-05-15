Со следующим крупным обновлением из Wayfinder удалят все микротранзакции и добавят полноценный офлайн-режим

Сегодня студия Airship Syndicate из Остина (Battle Chasers: NightWar, Darksiders Genesis, Ruined King: A League of Legends Story) объявила о серьезных изменениях в своей онлайновой экшен-РПГ Wayfinder. Грядущее обновление Echoes превратит некогда бесплатную онлайновую игру в премиум-версию с полноценным офлайн-режимом.
Джо Мадурейра, генеральный директор и креативный директор Airship Syndicate, заявил:
Насколько нам известно, такого еще не было — полностью перевести онлайн-игру в офлайн, кардинально изменив все ее аспекты. Мы находимся на неизведанной территории, и для Airship это большой риск - пойти на такие перемены, но мы в них верим. Мы невероятно гордимся работой, которую проделала наша команда за такой короткий срок, чтобы это произошло. Наши игроки полюбили мир и персонажей, и с их постоянной поддержкой мы сможем продолжать расширять игру в будущем.
Президент Airship Syndicate Райан Стефанелли сказал:
Мы наблюдаем сдвиг в индустрии, когда игроки готовы платить за премиум-тайтлы, если это означает уважение к их времени и кошелькам. Честно говоря, мы и сами предпочитаем такой подход и считаем, что так игра станет намного проще для людей. Мы надеемся, что это серьезное изменение привлечет игроков посмотреть на то, что мы создали в Wayfinder, и позволит нам поддерживать ее в течение длительного времени.
огда обновление Echoes выйдет 31 мая для существующих основателей Steam Founders и 11 июня для всех остальных на ПК, игра вернется в ранний доступ Steam с ценой $24,99 (ожидается, что она будет повышена после запуска версии 1.0). При этом вся внутриигровая монетизация будет удалена, а все предметы, ранее доступные через микротранзакции, включая персонажей, оружие и наборы брони, теперь можно будет заработать в процессе игры.
Обновление Echoes также представляет новый контент для Wayfinder, включая нового играбельного персонажа Гренделя, новую зону открытого мира, в три раза большую, чем раньше, шесть новых охот и многое другое.
Что касается версии для PlayStation, то обновление Echoes появится на консоли Sony позже в этом году. После этого поддержка PS4 будет прекращена, а все копии PS4 будут обновлены до PS5 без дополнительной платы. Тем временем игроки смогут продолжать пользоваться Wayfinder, как и раньше.
А, то есть вместо того, чтобы фиксить баги и добавлять контент, они решили просто сделать игру платной и убрать донат? Ну ок, гениально. Интересно, сколько людей останется после такого финта ушами. Хотя, может быть, они правы, и все ринутся покупать игру, чтобы насладиться "уважением к своему времени и кошельку".
Так она вроде платная была, нет? У меня 7к тенге стоила.
и тут драгон квест 10 такой ну да пошел я нафик вроде еще кто то был но я не могу вспомнить. а смысл гринда в розовой блевотине не серьезна у них и сюжет и лор отвратные