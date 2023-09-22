На Tokyo Game Show 2023 разработчики Wayfinder выпустили новый трейлер в стиле аниме, в котором анонсировали нового играбельного персонажа экшен-ролевой игры. Речь идет о Гренделе, первом нечеловеческом персонаже в ростере. Он представляет собой некое подобие могучего людоеда, противостоящего врагам с помощью большого двуручного оружия.
К сожалению, в ролике нет никаких намеков на то, какими будут особые способности героя, и, скорее всего, нам придется подождать несколько недель, чтобы узнать больше. На самом деле Грендель появится во втором сезоне раннего доступа, который также должен стать последним перед переходом на условно-бесплатную модель. Как и все персонажи, он также будет разблокирован бесплатно с помощью гринда.
Трейлер Wayfinder в стиле аниме рассказывает о Гренделе, герое второго сезона©
На Tokyo Game Show 2023 разработчики Wayfinder выпустили новый трейлер в стиле аниме, в котором анонсировали нового играбельного персонажа экшен-ролевой игры. Речь идет о Гренделе, первом нечеловеческом персонаже в ростере. Он представляет собой некое подобие могучего людоеда, противостоящего врагам с помощью большого двуручного оружия.