Геймеры опасаются за We Are So Cooked после упоминания Джеффа Кили

Инди-проект We Are So Cooked неожиданно оказался в центре внимания после того, как о нём высказался ведущий Джефф Кили. Журналист и организатор The Game Awards опубликовал у себя в соцсетях трейлер кооперативного стелс-экшена с физикой, отметив необычную концепцию игры.

Проект студии Dwarven Brothers предлагает игрокам совместно скрывать последствия случайного преступления — избавляться от улик, взаимодействуя с окружением и используя физические механики. Идея показалась Кили любопытной, однако часть аудитории восприняла его публикацию настороженно.

В комментариях пользователи вспомнили прошлые случаи, когда проекты, получавшие громкую поддержку, сталкивались с волной критики. Ситуацию уже окрестили «Highguard 2.0», намекая на опасения, что излишнее внимание может сыграть с разработчиками злую шутку.

Некоторые игроки считают, что широкая огласка способна привлечь не только потенциальных поклонников жанра, но и тех, кто может намеренно создавать негативный фон вокруг релиза — от атак в соцсетях до спорных отзывов с возвратом средств.

Пока сами авторы игры публично не реагируют на обсуждения. Тем не менее шумиха вокруг поста Кили уже сделала We Are So Cooked гораздо более заметной — и теперь остаётся вопрос, станет ли это для проекта преимуществом или источником дополнительных рисков.