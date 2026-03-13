We Gotta Go: подготовьте свои трусы к кооперативному комедийному хоррору 14 апреля

FuzzyBot и Mad Mushroom объявили, что We Gotta Go, кооперативная комедийная игра в жанре хоррор с уникальной «желудочной» механикой, выйдет на Steam 14 апреля. Игрокам предстоит вместе бороться за сохранение целостности кишечника, пока команда исследует заброшенный особняк, наполненный призрачными обитателями и непредсказуемыми опасностями.

Главный вызов игры – удержаться от «непредвиденных происшествий», управляя показателем здоровья в виде толстого кишечника и «броней» в виде свежих шорт. Четверо друзей с желудками, перегруженными сомнительными буррито, должны пробираться через коридоры, искать ключ от туалета и отбиваться от призраков, не потеряв самоконтроль.

После успешного демо на Steam Next Fest, We Gotta Go расширила контент для релиза: новые жуткие биомы ведут игроков в подземелья с зловещими ловушками и комичными врагами, включая газообразных гигантов и толпы кукурузных экскрементов. Появились вызовы на несколько дней, легендарное оружие с редкостью и силой, от вантузов до гранат с пердежом, а также магазин мистера Бама с мифическим снаряжением и косметикой.

Каждое прохождение отличается процедурной непредсказуемостью: призраки учатся и меняют стиль игры, а дополнительный пит-стоп позволяет подготовиться к следующему биому. We Gotta Go обещает хаотичный и веселый кооперативный опыт, полный каламбуров на тему кала и сумасшедших механик.

Добавьте игру в список желаний и попробуйте демо в Steam до запуска 14 апреля. Это приключение точно заставит игроков смеяться… и бежать к туалету!