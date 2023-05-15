We Happy Few 26.07.2016
7.4 415 оценок

Создатели We Happy Few, возможно, готовятся к анонсу своей следующей игры

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butcher69
Новости

Разработчик Compulsion Games выпустил We Happy Few в 2018 году, получив не слишком теплые отзывы критиков. Отзывы игроков были немного более позитивными, но можно с уверенностью сказать, что игра страдала от нескольких проблем с производительностью, которые подвели ее сюжет и персонажей.

С тех пор Compulsion Games оставалась относительно тихой, хотя с 2021 года ходили слухи о том, что в разработке находится что-то новое. Это подтвердилось, когда директор по повествованию Лиза Хантер обновила свой LinkedIn и сообщила, что игра находится в "играбельной альфа-сборке" по состоянию на февраль этого года, хотя с тех пор страница была изменена, чтобы убрать эту формулировку. Теперь новое сообщение в LinkedIn может указывать на то, что официальный анонс может состояться очень скоро.

Как заметил пользователь Reddit, Compulsion Games недавно открыла новую вакансию для комьюнити-менеджера. На первый взгляд, это мало что говорит, но важно помнить, что Compulsion Games не проявляла активности в социальных сетях с 2022 года. Вполне возможно, что кто-то просто покинул компанию, и ей нужно заполнить вакансию, но более вероятно, что Compulsion набирает персонал в преддверии какого-то анонса.

Учитывая, что студия принадлежит Microsoft, вполне логично, что мы можем увидеть этот анонс на предстоящей Xbox Game Showcase, которая состоится 11 июня. Конечно, все это лишь домыслы, поэтому воспринимайте их с большой долей недоверия, пока мы не услышим что-то более официальное.

We Happy Few - это приключенческая игра, действие которой происходит в альтернативной версии Англии 1960-х годов. Игрокам предстоит ориентироваться в мире, наполненном наркозависимыми гражданами, стараясь как можно лучше вписаться в него, одновременно проходя три различные сюжетные линии.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Destroited

We Happy Few была вполне неплохой игрой.

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