Разработчики Glass Revolver показали новый тизер ролевого экшена We Kill Monsters ©

В качестве бонуса ко всем анонсам Annapurna Interactive Showcase издательство решило преподнести зрителям еще один сюрприз, представив We Kill Monsters.

Во время летней прямой трансляции 29 июня было объявлено о новом сотрудничестве между Annapurna Interactive и Glass Revolver, командой разработчиков Itta, но только сейчас появился новый тизер этого нового проекта.

Игра, получившая название We Kill Monsters, может быть как для одного игрока, так и кооперативной, и ставит игроков на место необычных героев. В роли гомункулов - легендарных бессмертных существ с человеческими чертами - нам придется охотиться на существ, называемых ангелами, природа которых пока неясна. Между элементами выживания и экшена, We Kill Monsters в настоящее время ожидается исключительно на ПК, в то время как консольная версия игры не подтверждена. Тайна также окружает возможное окно запуска Glass Revolver.

В конце Annapurna Interactive Showcase, напомним, произошел еще один сюрприз - анонс Blade Runner 2033: Labyrinth.