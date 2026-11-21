Разработчики представили релизный трейлер We're All In! — необычной многопользовательской игры для компании до восьми человек, в которой победа зависит не только от собственных навыков, но и от умения правильно делать ставки на друзей. Проект уже доступен на PC.

В основе We're All In! лежит серия динамичных мини-игр и разнообразных испытаний, где участникам предстоит соревноваться друг с другом. Однако главной особенностью станет система ставок, позволяющая делать прогнозы на результаты других игроков.

Таким образом, даже если участник не слишком успешно справляется с очередным испытанием, у него остаётся возможность изменить ситуацию благодаря удачной ставке. Игрокам придётся внимательно следить за действиями друзей, оценивать их шансы на победу и решать, кому стоит доверить свой успех.

Разработчики делают ставку на весёлый хаос, неожиданные повороты и короткие соревновательные раунды. Игра поддерживает онлайн-мультиплеер с участием от одного до восьми человек.

Свежий трейлер демонстрирует разнообразные мини-игры, напряжённые соревнования и ситуации, в которых удачная ставка может оказаться важнее личной победы.