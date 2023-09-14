Состоялся релиз бесплатной кооперативной головоломки We Were Here Expeditions: The FriendShip ©

Компания Total Mayhem Games анонсировала и тут же выпустила кооперативную головоломку We Were Here Together: Expeditions для PlayStation 5 и PlayStation 4 через PlayStation Store, Xbox Series и Xbox One через Microsoft Store, а также PC через Steam и Epic Games Store. Её можно забрать бесплатно до 13 октября.

По словам создателей - это идеальный шанс для новых исследователей познакомиться с серией кооперативных головоломок We Were Here.

Как известно, вместе с другом все становится лучше. Поддерживается кросс-игра, так что если ваши друзья используют другую платформу, вы все равно сможете поддерживать дружеские отношения! Игра с другом и хорошее взаимодействие - ключевой момент серии: асимметричные головоломки дают игрокам разные перспективы и могут быть решены только вместе.