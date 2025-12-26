Деcятой тайной игрой в Epic Games стала We Were Here Together

We Were Here Together оказалась деcятой тайной игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Забрать игру можно с аккаунта любого региона.



Отправляйтесь в приключение с решением головоломок, в котором вам и вашему партнеру предстоит доказать, что вы способны действовать сообща, чтобы сбежать из замка призраков Касл-Рок.

Все начинается с осветившей небо сигнальной ракеты и сигнала бедствия, пробудившего вас от тягостного сна. Ваши коллеги — исследователи Антарктики — попали в беду. В базовом лагере вас осталось только двое, и вам предстоит сообща провести спасательную операцию. Знали бы вы, во что ввязываетесь...

Вам придется найти дорогу из базового лагеря исследователей до источника сигнальной ракеты. Когда вы пройдете через антарктические пустоши, вы окажетесь разделенными внутри средневекового замка. Вас ждут головоломки, тайны и опасности! Вначале у вас с партнером не будет ничего, кроме сообразительности и двух раций. Выбраться из зловещего замка Касл-Рок помогут только наблюдательность, умное общение и взаимодействие.