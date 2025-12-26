ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
We Were Here Together 10.10.2019
Адвенчура, Логические, Инди, Кооператив
6.8 29 оценок

Деcятой тайной игрой в Epic Games стала We Were Here Together

Wkeynhk Wkeynhk

We Were Here Together оказалась деcятой тайной игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Акция начнется сегодня в 19:00 МСК, продлится ровно один день, и после её активации игра останется у вас навсегда. Забрать игру можно с аккаунта любого региона.

Отправляйтесь в приключение с решением головоломок, в котором вам и вашему партнеру предстоит доказать, что вы способны действовать сообща, чтобы сбежать из замка призраков Касл-Рок.

Все начинается с осветившей небо сигнальной ракеты и сигнала бедствия, пробудившего вас от тягостного сна. Ваши коллеги — исследователи Антарктики — попали в беду. В базовом лагере вас осталось только двое, и вам предстоит сообща провести спасательную операцию. Знали бы вы, во что ввязываетесь...

Вам придется найти дорогу из базового лагеря исследователей до источника сигнальной ракеты. Когда вы пройдете через антарктические пустоши, вы окажетесь разделенными внутри средневекового замка. Вас ждут головоломки, тайны и опасности! Вначале у вас с партнером не будет ничего, кроме сообразительности и двух раций. Выбраться из зловещего замка Касл-Рок помогут только наблюдательность, умное общение и взаимодействие.

21
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Огонь В ночи

А ссылку оставить мозгов не хватило ..

7
Dr_Calex

По моему без ру локализации

Как то играл в нее, не очень впечатлила

3
kotasha

Ладно опять хрень пошла(00 в целом никто и не обещает что игры будут все хорошими.

2
Огонь В ночи

А в Стиме скидка -62%-186 руб.

2
Frost_47

Обязательно надо будет купить

1
Igor Konuh

мда в этом году не везёт толко легаси

1