В Epic Games Store стартовала раздача We Were Here Together и Beacon Pines

Epic Games Store запустил свою новую акцию по раздаче игр. Раздача OTXO и Sol Cesto подошла к концу, и на их место пришли две новые игры. We Were Here Together и Beacon Pines вы можете навсегда добавить в свою библиотеку Epic Games Store в течение следующих семи дней – до 13 августа.

Beacon Pines представляет собой «милую и жутковатую» приключенческую игру, в которой игроки будут листать книжку с картинками, пока играют. Взяв на себя роль юного Луки, вы будете бродить по его родному городу вместе с друзьями, расследуя странные события, которые остаются незамеченными взрослыми.

Следующая игра предназначена для любителей кооператива. We Were Here Together — игра только для двух игроков. В этой игре от первого лица вы и ваш друг будете использовать рации для общения и решения асимметричных головоломок, находясь в ледяной Антарктиде.