Ролевой вестерн Weird West: Definitive Edition стал доступен на PS5 и Xbox Series ©

Издательство Devolver Digital и студия Рафаэля Колантонио Wolfeye Studios объявили о релизе ролевого экшен Weird West: Definitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series 8 мая. В состав издания входят все обновления и улучшения, а так же поддержка 4К и 60 кадров в секунду.

Weird West: мрачная фантазийная интерпретация Дикого Запада, в которой шерифы и ганфайтеры живут бок о бок с фантастическими существами. Каждый здесь играет по своим правилам и руководствуется собственными целями.

Weird West вышла на PS4, Xbox One и PC в марте 2022 года. ПК-версия теперь тоже носит подзаголовок Definitive Edition и на покупку действует скидка 60%