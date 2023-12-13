Стильный вестерн Weird West от бывшего создателя Dishonored насчитывает более 2 миллионов игроков

Молодая студия разработчиков Wolfeye, основанная основателем Arkane Studios и создателем первой Dishonored, еще в начале 2022 года выпустила необычный вестерн Weird West. Инди-проект в жанре экшен-RPG покорил многих игроков благодаря своему стильному сеттингу, богатым возможностям для реиграбельности и игровым механикам. Еще на релизе Weird West получила восторженные отзывы как от критиков, так и от игроков, а сегодня игра может похвастаться внушительным рекордом.

Теплый прием игры и активное сообщество обеспечили Weird West отличные продажи. Согласно официальному заявлению разработчиков, их игровую интерпретацию Дикого Запада с монстрами опробовали более 2 миллионов геймеров. Это не говорит о продажах игры, а лишь о количестве игроков, но цифра все равно внушительная для дебютного проекта Wolfeye.

Weird West доступен для покупки в рамках улучшенного издания "Definitive Edition" с различными улучшениями и нововведениями на ПК и консолях.