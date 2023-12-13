Стильный вестерн Weird West от бывшего создателя Dishonored насчитывает более 2 миллионов игроков

Молодая студия разработчиков Wolfeye, основанная основателем Arkane Studios и создателем первой Dishonored, еще в начале 2022 года выпустила необычный вестерн Weird West. Инди-проект в жанре экшен-RPG покорил многих игроков благодаря своему стильному сеттингу, богатым возможностям для реиграбельности и игровым механикам. Еще на релизе Weird West получила восторженные отзывы как от критиков, так и от игроков, а сегодня игра может похвастаться внушительным рекордом.
Теплый прием игры и активное сообщество обеспечили Weird West отличные продажи. Согласно официальному заявлению разработчиков, их игровую интерпретацию Дикого Запада с монстрами опробовали более 2 миллионов геймеров. Это не говорит о продажах игры, а лишь о количестве игроков, но цифра все равно внушительная для дебютного проекта Wolfeye.
Weird West доступен для покупки в рамках улучшенного издания "Definitive Edition" с различными улучшениями и нововведениями на ПК и консолях.
Игра великолепная, прошел с удовольствием. Конечно, видно, что бюджет небольшой, что то подобное в ААА-бюджетах было бы супер пушкой)
Я пробовал, но что-то не понял фишки. В первые часы я очень воодушевился, но в один момент тильтанул и удалил. Может вы сможете разъяснить: я правильно понял, что помимо досок с контрактами - в игре нет побочных квестов? Равно так-же как и диалогов, и по итогу города - это просто декорации со статистами где проходил основной сюжет? Может я чего-то не понял, или слишком мало наиграл. Потому что если дело обстоит так как я описал - то тогда я вообще не понимаю, что в игре хорошего кроме экшена.
Есть но их по 2-3 на каждого персонажа и их можно не найти, так же есть уникальные случайные встречи на персонажей. Диалоги тоже есть они зависят от принятых решений но редкие, иногда почему то не происходят. Город декорация но она изменяемая от обстаятельств в том и прикол начнеш грабить по тихому город и люди начнут ставить на окна решетки, убьеш человека его тело похоронять на кладбище, вырежеш город его займут бандиты или монстры.
Советую накотить мод на 1 лицо и попробывать еще раз, играется как неплохой имерсив сим в полу открытом мире.
Внезапно выстрелила. Надо будет действительно заценить через годик.