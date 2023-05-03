Weird West: Definitive Edition выйдет на PS5 и Xbox Series в мае ©

Издатель Devolver Digital и разработчик Wolfeye Studios объявили, что выпустят ролевой экшен Weird West: Definitive Edition для PlayStation 5 и Xbox Series 8 мая.

Weird West: Definitive Edition будет работать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

Weird West впервые вышла для PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 31 марта 2022 года.

Откройте для себя мрачное фэнтезийное переосмысление Дикого Запада, где законники и стрелки делят границу с фантастическими существами. Отправьтесь в путешествие по истории группы нетипичных героев, вошедших в легенду благодаря решениям, которые вы принимаете на неумолимой земле. Каждое путешествие уникально и зависит от предпринятых действий - это серия приключений с высокими ставками, где все имеет значение, а мир реагирует на ваш выбор. Соберите отряд или отправляйтесь в одиночку в потусторонние пределы Странного Запада и создайте свою собственную легенду.