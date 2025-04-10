Казахстанская студия анонсировала иммерсивный манапанк-экшен от первого лица Welcome to Brightville

Казахстанская студия Contrast Games анонсировала свой новый проект — Welcome to Brightville, манапанк-экшен от первого лица с элементами иммерсивного симулятора. Релиз запланирован на 2027 год для PS5, Xbox Series и ПК.
Игрокам предстоит взять на себя роль стража-автоматона, отказавшегося подчиняться тоталитарному правителю города Брайтвилль. Вдохновением для игры послужили BioShock, Atomic Heart и System Shock, а создаётся она на движке Unreal Engine 5.
В Welcome to Brightville игроки смогут исследовать живой, мрачный мир, сочетающий викторианский стимпанк, киберпанк и тёмное фэнтези. Ключевой особенностью станет система магических заклинаний, позволяющая комбинировать эффекты и влиять на окружение. Подход к бою может быть как агрессивным, так и скрытным.
Музыка в игре будет играть важную роль — саундтрек динамически реагирует на действия игрока, а некоторые NPC даже будут петь, добавляя игре нотки мюзикла.
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Здорова за****
А чё казахи уже перешли на латиницу, русские буквы не используют, уже заговорили на английском? )))))
Рынок порешал. Никто не хочет работать себе в убыток, тратя одновременно и личное время и личные деньги. Будем надеятся, что русский завезут.
они обязаны использовать буквы России ?) если они не хотят поддерживать нелюдимый им язык, это их право, а право игроков это поддержать работу деньгами или скипнуть
Может будет похоже на Hard Reset, нужно больше геймплея.