Казахстанская студия анонсировала иммерсивный манапанк-экшен от первого лица Welcome to Brightville

Казахстанская студия Contrast Games анонсировала свой новый проект — Welcome to Brightville, манапанк-экшен от первого лица с элементами иммерсивного симулятора. Релиз запланирован на 2027 год для PS5, Xbox Series и ПК.

Игрокам предстоит взять на себя роль стража-автоматона, отказавшегося подчиняться тоталитарному правителю города Брайтвилль. Вдохновением для игры послужили BioShock, Atomic Heart и System Shock, а создаётся она на движке Unreal Engine 5.

В Welcome to Brightville игроки смогут исследовать живой, мрачный мир, сочетающий викторианский стимпанк, киберпанк и тёмное фэнтези. Ключевой особенностью станет система магических заклинаний, позволяющая комбинировать эффекты и влиять на окружение. Подход к бою может быть как агрессивным, так и скрытным.

Музыка в игре будет играть важную роль — саундтрек динамически реагирует на действия игрока, а некоторые NPC даже будут петь, добавляя игре нотки мюзикла.