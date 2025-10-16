Разработчики из Казахстана представили эффектный тизер экшена Welcome to Brightville и открыли страницу игры в Steam

На фестивале IGN Fall Fan Fest 2025 состоялась премьера тизера Welcome to Brightville — атмосферного иммерсивного сим-экшена от студии Contrast Games из Казахстана. Игра переносит игроков в яркий и опасный город Брайтвиль, где магия переплетается с технологиями, а каждый поступок способен изменить ход событий.

Одновременно с показом трейлера проект обзавёлся официальной страницей в Steam. Теперь пользователи могут добавить игру в список желаемого и ознакомиться с предварительными системными требованиями. Среди опубликованных деталей особенно выделяется то, что Welcome to Brightville получит полную русскую локализацию, включая профессиональную озвучку всех персонажей.

События разворачиваются в неоновых кварталах стимпанкового мегаполиса, где игрок берёт на себя роль стража-автоматона, исследующего город, наполненный интригами, тайнами и противостоянием магии и машин. В игре обещаны вариативные диалоги, живая экосистема NPC, реагирующая на действия героя, и гибкая система магических боевых навыков, позволяющая по-своему решать каждую схватку.

Welcome to Brightville выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, однако точная дата релиза пока не объявлена. Как стало известно, сейчас команда готовится к следующему этапу разработки игры.