Добро пожаловать в город кукол: новый хоррор про проклятую деревню и фарфоровых монстров

Инди-студия Bad Wish Games выкатила демоверсию Welcome to Doll Town - хоррора в стилистике оригинальной PlayStation, который черпает вдохновение из Silent Hill, Fatal Frame и японского фольклора. Короче, если вы скучали по туманным деревням, низкополигональной графике и жутким куклам — вот вам полный комплект.

Некогда шумная деревня, известная своими изысканными куклами ручной работы, теперь гниёт в тишине и тенях. Заброшенные фабрики, пустые школы и забытые святилища – вот всё, что осталось от неё, терзаемое воспоминаниями о погибших здесь много лет назад учениках.

Вы играете за Юми , студентку, которая устраивается на подработку в единственный в городе магазинчик, неосознанно погружаясь в кошмар, который никак не хочет оставаться погребённым под землей. Граница между реальностью и сном стирается, и Юми предстоит раскрыть правду о смертях, проклятых куклах и жуткой истории любви, разрушившей город.

Пока доступна только демоверсия - можно скачать и прочувствовать атмосферу. Полноценный релиз анонсирован на 13 февраля 2026 года.