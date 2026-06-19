Мрачный симулятор фермы Welcome to Elderfield получил свежий геймплейный трейлер и демоверсию

Издательство Kwalee совместно с независимым разработчиком Крисом Коутом представили свежий геймплейный ролик приключенческой ролевой игры Welcome to Elderfield. Показ видео и выход демоверсии состоялся к текущему фестивалю «Играм быть» в цифровом магазине Steam. Публикация позволила геймерам поближе познакомиться с необычной атмосферой грядущей игры.

Проект представляет собой уникальный гибрид уютного симулятора фермы в духе Stardew Valley и мрачного психологического хоррора, вдохновлённого произведениями Говарда Лавкрафта. Разработчики прямо заявляют, что игроки увидят знакомую структуру хита от Эрика Барона, но с налётом жути. Вместо солнечной долины пользователей ждёт уединённый городок Элдерфилд, где мирное обустройство хозяйства и полив грядок будут чередоваться с ночными кошмарами.

Параллели со Stardew Valley прослеживаются во всех ключевых механиках мирной жизни, включая уход за посевами, рыбалку, сбор ресурсов и готовку еды. Социальный аспект тоже на месте — игрокам предстоит знакомиться с эксцентричными местными жителями, общаться с ними, дарить подарки и заводить полноценные романтические отношения. Визуальный стиль новинки использует аккуратную, созданную полностью вручную пиксельную графику, которая у многих вызовет ностальгию по каноничным фермерским симуляторам.

Однако там, где в Stardew Valley начинались уютные походы в шахту, Welcome to Elderfield предлагает спуститься в опасные лавкрафтовские подземелья, замаскированные под опустевший торговый центр. Сражения с жуткими монстрами и культистами проходят в пошаговом режиме, а рассудок главного героя будет постепенно угасать. Демоверсия составляет примерно шестую часть от всей финальной игры, уже доступно для бесплатного ознакомления в Steam.