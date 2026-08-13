Раскрыта официальная дата выхода "уютной" хоррор-RPG Welcome to Elderfield

Британское издательство Kwalee совместно с разработчиком Крисом Коутом официально представили свежий трейлер своего проекта под названием Welcome to Elderfield, раскрыв точную дату полноценного релиза. Игра представляет собой необычную смесь классического симулятора фермы и мрачной ролевой игры в стиле лавкрафтовских ужасов. Уникальная визуальная стилистика проекта полностью создаётся вручную и черпает вдохновение в культовой хоррор-манге, а общее погружение в тревожную атмосферу дополняется оригинальным меланхоличным лоу-фай саундтреком. Проект разрабатывается пока эксклюзивно для персональных компьютеров, а его распространение планируется через цифровой магазин Steam.

Игрокам предстоит обустраивать собственное фермерское хозяйство, выращивать необычные сельскохозяйственные культуры и внимательно следить за тем, чтобы непослушные щупальца не расползались по грядкам. Помимо повседневных забот на ферме, пользователи смогут кастомизировать внешний вид главного героя, декорировать личное жилище, заниматься кулинарией и ловить рыбу в местных водоёмах. Ключевой особенностью игрового процесса станет плотное взаимодействие с жителями таинственного городка Стародол, с которыми можно заводить крепкую дружбу или даже развивать романтические отношения.

Мирная рутина будет регулярно прерываться необходимостью исследовать опасные подземелья, собирать ценные ресурсы и раскрывать пугающие ежедневные тайны. На пути к разгадке древних секретов игрокам придётся столкнуться лицом к лицу с кошмарными существами, искать следы Старых богов и регулярно участвовать в тактических пошаговых сражениях. Боевая система потребует грамотного планирования, использования расходных материалов и правильного подбора экипировки, при этом разработчики предусмотрели гибкую настройку общего уровня сложности. Авторы также добавили необычную механику, из-за которой персонаж способен погибнуть прямо во сне во время ночного отдыха.

Официальный релиз Welcome to Elderfield на персональных компьютерах состоится 10 сентября 2026 года. Все желающие могут бесплатно скачать обновлённую демонстрационную версию проекта в Steam, которая содержит в себе несколько десятков часов разнообразного игрового контента. Добавить необычную ролевую игру в свой список желаемого можно на официальной странице цифрового магазина уже сейчас.