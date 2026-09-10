В Steam состоялся релиз необычного ролевого хоррор-симулятора Welcome to Elderfield

Разработчик Крис Коут при поддержке издательства Kwalee официально выпустил полную версию 1.0 своего проекта Welcome to Elderfield в цифровом магазине Steam. Сюжетная завязка предлагает пользователям отправиться в изолированный городок Элдерфилд, который с самого начала погружает прибывших исследователей в ложное чувство полной безопасности. Игрокам предстоит проводить свои будни в состоянии постоянной паранойи, одновременно развивая хозяйство, повышая продуктивность и продвигаться к встрече с Древними богами. В честь долгожданного релиза авторы предоставили пользователям временную стартовую скидку в размере 10 процентов на покупку базовой копии игры и несколько специальных комплектов.

Каждый день в Элдерфилде будет уникальным: игрокам предстоит управлять фермой, заводить романтические отношения с необычными местными жителями, расследовать безобидные тайны и украшать свой дом. Мирные дела вроде утреннего просмотра телепередач и принятия омолаживающего душа переплетены с опасными элементами, включающими битвы с ужасными существами, рыбалку, кулинарию, добычу ресурсов в шахтах без защитного снаряжения, побеги от покупателей в торговом центре и блуждания по канализации. Для противостояния лавкрафтовским ужасам в проекте реализована глубокая пошаговая боевая система, требующая от пользователей грамотного применения собранных предметов, тактических усилений и разнообразного снаряжения. При этом игроки смогут самостоятельно выбрать подходящий уровень сложности, начиная от уютного режима для мирного сбора урожая, заканчивая лёгким, нормальным, сложным и кошмарным вариантами, а также полностью настраиваемым режимом без возможности последующих изменений.

Параллельно с выпуском игры разработчики подвели итоги праздничного розыгрыша бесплатных ключей, разослав заветные призы на электронные почтовые ящики победителей. Команда призвала участников активно делиться своим прогрессом в официальном сообществе в Дискорде, где уже собираются первые фанаты проекта. Для отправки отчётов о найденных внутриигровых ошибках или публикации отзывов авторы рекомендуют использовать специальный подфорум на площадке Steam или выделенные текстовые каналы на своём сервере. На персональных компьютерах игра потребует минимальные технические параметры, включая всего 2 гигабайта оперативной памяти и практически любую видеокарту с поддержкой DirectX 9.

В специальном обращении создатель игры Крис Коут выразил огромную благодарность всем фанатам, спонсорам с платформы Патреон и тестировщикам, которые поддерживали его на протяжении 3 лет разработки. Автор признался, что изначально проект создавался им в свободное время как случайное хобби ради развлечения. Будучи человеком, который совершенно не умеет кодировать и собрал игру на движке RPG Maker, он не ожидал, что простое увлечение привлечёт сотни тысяч добавлений в списки желаемого и обзаведётся профессиональным издателем. По словам создателя, текущий релиз версии 1.0 является лишь началом пути, и в будущем он планирует выпускать бесплатные контентные обновления, чтобы вернуть вырезанный контент и реализовать множество оставшихся идей.