В Steam вышла бесплатная демоверсия Welcome to ParadiZe, где можно управлять толпой зомби

В скором времени компания Nacon вместе с разработчиками из студии Eko Software готовится выпустить необычный выживач Welcome to ParadiZe с богатыми возможностями. Главной особенностью проекта станет возможность брать под свой контроль зомби и использовать их в своих целях. Прирученные зомби могут помочь в обустройстве лагеря или сражаться против других зараженных. Как работают все эти механики в игре, можно узнать уже сейчас через бесплатную демоверсию.
Nacon выпустила свежий трейлер Welcome to ParadiZe, а также анонсировала выход пробной версии игры. Опробовать демоверсию проекта можно на ПК через цифровой магазин Steam. До 12 февраля любой желающий может начать изучение причудливого зомби-мира.
Выход Welcome to ParadiZe на ПК и консолях запланирован на 29 февраля 2024 года.
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