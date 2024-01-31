В Steam вышла бесплатная демоверсия Welcome to ParadiZe, где можно управлять толпой зомби

Игра в жанре выживания и экшена, которая переносит вас в удивительный мир Paradize. Эта красочная страна была охвачена апокалипсисом и заполнена зомби, но не отчаивайтесь: вы можете использовать свои навыки и интеллект, чтобы обратить ситуацию в свою пользу.

В Paradize Project вы можете путешествовать по огромному открытому миру, собирать ресурсы, создавать оружие и защитные сооружения, сражаться с враждебными кланами и дикой природой. Но самое главное — вы имеете возможность «хакнуть» зомби и сделать их своими верными помощниками. Хакнутые зомби будут следовать за вами, защищать вас, помогать вам в строительстве и атаковать других зомби. Они не очень умны и стабильны, но очень полезны и забавны.