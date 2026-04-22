Тёмная сказка в стиле метроидвании: демоверсия Well Dweller выйдет 23 апреля в Steam

Издатель Top Hat Studios и разработчик Кайл Томпсон объявили, что демоверсия метроидвании Well Dweller станет доступна на ПК в Steam уже 23 апреля. Полная версия игры запланирована к выходу в 2026 году на ПК и Nintendo Switch.

Well Dweller — это мрачная и причудливая сказочная метроидвания от создателя инди-хитов Crypt Custodian и Islets. Игрокам предстоит взять под контроль Глиммера — маленькую птицу, вооружённую спичкой, которая отправляется в опасное путешествие, чтобы уничтожить злую королеву и спасти свою семью.

Мир игры сочетает сказочную эстетику с гнетущей атмосферой. Игроков ждут жуткие чудовища, исследование запутанных локаций и постепенное получение новых способностей, открывающих доступ к ранее недоступным областям.

Особое внимание уделено повествованию: королевство скрывает множество тёмных тайн, а его подземные слои буквально «гниют» от секретов и загадок, которые предстоит раскрыть.

По словам разработчиков, демоверсия позволит оценить ключевые механики и атмосферу проекта, прежде чем он отправится к полноценному релизу.