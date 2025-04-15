Опасные приключения в дебютном трейлере визуальной новеллы с элементами экшена We're together

Инди - разработчик Alex Super Games представляет свою первую игру. Это визуальная новелла с элементами экшена в постапокалиптической России – We’re together. Где главный персонаж сражается с бандитами, каннибалами, избегает постоянно меняющейся погоды и старается во всём этом хаусе добраться до Москвы, чтобы достать лекарство для своей бабушки. Ведь страх одиночества превыше всего.
Особенности:
- Визуальное изменение главного героя, в зависимости от стиля игры, на который влияет игрок.
- Важность выбора действия, герой может погибнуть от действий игрока.
- Три финала в зависимости от агрессивного или скрытного прохождения.
We’re together можно будет играть 21.04.2025 VK Play store.
Правда? Ух как уникально.
Может хоть слово о том, что эта халтура от и до созданная нейронками да краденными картинками будет?
Это еще с пометкой "платно" висит, омг.
Привет, вы решили, что игра "халтура" даже не поиграв? Да, в игре присутствует нейроарт, но важно, что отважный художник справляется с редактированием картинки для лучшего восприятия игроком.
Да, все верно, это халтура, что более чем очевидно. Если даже простейшее действие, как редактирование ужасного текста на нормальный текст не выполнено, что уж говорить о чем то большем. Получается еще и откровенное вранье...
Вы можете поиграть в демку, чтобы действительно удостовериться в "халтуре". Подскажите, какой тест нужно редактировать? Кстати, в игре действительно будут моменты, где можно будет врать.
Я увидел рекламный материал, этого более чем достаточно. Халтура, еще и за дураков держат потенциального потребителя. На репутации безоговорочный крест.
Действительно, какой же. Как я и сказал, доработка художником, это не более чем наглое вранье.