Опасные приключения в дебютном трейлере визуальной новеллы с элементами экшена We're together

Инди - разработчик Alex Super Games представляет свою первую игру. Это визуальная новелла с элементами экшена в постапокалиптической России – We’re together. Где главный персонаж сражается с бандитами, каннибалами, избегает постоянно меняющейся погоды и старается во всём этом хаусе добраться до Москвы, чтобы достать лекарство для своей бабушки. Ведь страх одиночества превыше всего.

Особенности:

Визуальное изменение главного героя, в зависимости от стиля игры, на который влияет игрок.

Важность выбора действия, герой может погибнуть от действий игрока.

Три финала в зависимости от агрессивного или скрытного прохождения.

We’re together можно будет играть 21.04.2025 VK Play store.