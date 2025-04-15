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We're together 21.04.2025
Адвенчура, Инди, Постапокалипсис
4 2 оценки

Опасные приключения в дебютном трейлере визуальной новеллы с элементами экшена We're together

Алекс_11 Алекс_11

Инди - разработчик Alex Super Games представляет свою первую игру. Это визуальная новелла с элементами экшена в постапокалиптической России – We’re together. Где главный персонаж сражается с бандитами, каннибалами, избегает постоянно меняющейся погоды и старается во всём этом хаусе добраться до Москвы, чтобы достать лекарство для своей бабушки. Ведь страх одиночества превыше всего.

Особенности:

  • Визуальное изменение главного героя, в зависимости от стиля игры, на который влияет игрок.
  • Важность выбора действия, герой может погибнуть от действий игрока.
  • Три финала в зависимости от агрессивного или скрытного прохождения.

We’re together можно будет играть 21.04.2025 VK Play store.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Grentari
Удивительно, что идея постапокалипсиса построена на управлении погодой.

Правда? Ух как уникально.
Может хоть слово о том, что эта халтура от и до созданная нейронками да краденными картинками будет?
Это еще с пометкой "платно" висит, омг.

3
Алекс_11

Привет, вы решили, что игра "халтура" даже не поиграв? Да, в игре присутствует нейроарт, но важно, что отважный художник справляется с редактированием картинки для лучшего восприятия игроком.

1
Grentari Алекс_11

Да, все верно, это халтура, что более чем очевидно. Если даже простейшее действие, как редактирование ужасного текста на нормальный текст не выполнено, что уж говорить о чем то большем. Получается еще и откровенное вранье...

2
Алекс_11 Grentari

Вы можете поиграть в демку, чтобы действительно удостовериться в "халтуре". Подскажите, какой тест нужно редактировать? Кстати, в игре действительно будут моменты, где можно будет врать.

Grentari Алекс_11

Я увидел рекламный материал, этого более чем достаточно. Халтура, еще и за дураков держат потенциального потребителя. На репутации безоговорочный крест.
Действительно, какой же. Как я и сказал, доработка художником, это не более чем наглое вранье.