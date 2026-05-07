Анонсирована игра Werewolf: The Apocalypse Rageborn в жанре метроидвании

Студия crea-ture Studios Inc. и издатель Nacon представили приключенческий экшен под названием Werewolf: The Apocalypse Rageborn. Выход проекта запланирован на 2027 год для ПК, консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В сервисе Steam уже появилась страница игры, где указано наличие перевода интерфейса и субтитров на русский язык. Проект рассчитан исключительно на 1 игрока.

События игры разворачиваются во вселенной Мир Тьмы. Студент по имени Тейлор после гибели друга открывает в себе способности оборотня племени Гару. Ему предстоит отправиться в дикие леса Аляски, чтобы отомстить мегакорпорации Lethe Labs и сразиться с космической силой разрушения под названием Змей. Игрокам предстоит защищать умирающую природу и дух планеты Гею от порчи.

Ключевой механикой геймплея является смена форм главного героя, которых предусмотрено ровно 3. В 1 облике, называемом Хомид, персонаж остается человеком, использует дальнобойное оружие и решает пространственные задачи. Облик 2 представляет собой волка Люпуса, который отличается высокой скоростью, скрытностью и позволяет преодолевать платформенные секции. Боевой облик 3 носит имя Кринос и превращает героя в могущественного монстра для яростных сражений в ближнем бою. Игрокам придется постоянно переключаться между 3 формами для успешной адаптации к противникам.

Проект создается с упором на элементы метроидвании и ролевой прогрессии. Игровой мир содержит скрытые пути и секреты, которые поощряют тщательное исследование. В процессе прохождения Тейлор сможет находить мистические корни, открывать новые навыки и собирать союзников в 1 общую стаю. Наличие компаньонов ускорит развитие и откроет доступ к улучшениям снаряжения, из которых можно составить более 100 уникальных комбинаций. Разработчики пока не раскрывают системных требований для ПК, но обещают показать больше геймплейных материалов до релиза.