Демоверсия Werewolf: The Inner Beast стала доступна для загрузки в Steam

Как и было анонсировано ранее, сегодня — 23 февраля — состоялся выход демоверсии хоррор-боевика Werewolf: The Inner Beast. Она доступна для загрузки со страницы проекта в Steam.
Werewolf: The Inner Beast позиционируется как полностью переделанная версия предыдущей игры FTR Game Studio — Project Werewulf. Сюжет по большей части останется тем же, но будут незначительные изменения в его подаче, а акцент сместится с эротики на более мрачную атмосферу. Действие игры происходит на жуткой космической станции, где главная героиня оказалась после своего похищения. Ей предстоит спастись из этого места, попутно выяснив причины, по которым она была похищена.
Разработчики не раз обращали внимание, что не призывают поигравших в Project Werewulf покупать их новую игру. Однако для тех, кто всё же решит поддержать студию ещё раз, подготовят значительную скидку на предстоящий проект.
Опять какой-то инди кал собранный на коленке,но главная героиня течно менструальная писечка что бы девственники сделали продажи
Так и сделают же, стеллар Блейд соврать не даст.
Чел, новость не про стеллар блейд
Вечером пощупаем эту игру.
Уже поиграл, ощущается как Code Violet на ПК, но нужно ещё дорабатывать.
по стопам sb здесь хоть визуал есть не только тушки
Я уже запутался, это экз плойки провальный?
Ради интереса скачаю посмотрю эту китайщину. Выглядит в разы лучше чем экз у Сони. Даже демка Dawn Break тоже лучше. Всё что из раздела похожее в Стиме реально лучше)