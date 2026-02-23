Демоверсия Werewolf: The Inner Beast стала доступна для загрузки в Steam

Как и было анонсировано ранее, сегодня — 23 февраля — состоялся выход демоверсии хоррор-боевика Werewolf: The Inner Beast. Она доступна для загрузки со страницы проекта в Steam.

Werewolf: The Inner Beast позиционируется как полностью переделанная версия предыдущей игры FTR Game Studio — Project Werewulf. Сюжет по большей части останется тем же, но будут незначительные изменения в его подаче, а акцент сместится с эротики на более мрачную атмосферу. Действие игры происходит на жуткой космической станции, где главная героиня оказалась после своего похищения. Ей предстоит спастись из этого места, попутно выяснив причины, по которым она была похищена.

Разработчики не раз обращали внимание, что не призывают поигравших в Project Werewulf покупать их новую игру. Однако для тех, кто всё же решит поддержать студию ещё раз, подготовят значительную скидку на предстоящий проект.