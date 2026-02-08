ЧАТ ИГРЫ
Werewolf: The Inner Beast TBA
Шутер, Инди, От третьего лица, Научная фантастика
Демоверсия Werewolf: The Inner Beast выйдет 23 февраля и получит локализацию на русский язык

Tiger Goose Tiger Goose

С момента анонса Werewolf: The Inner Beast разработчики из FTR Game Studio говорили о том, что демоверсия проекта должна появиться в феврале 2026 года. Ранее конкретное число они не называли. Но теперь студия объявила о точной дате выхода ознакомительной версии.

Демоверсия Werewolf: The Inner Beast станет доступна 23 февраля в рамках февральского фестиваля «Играм быть» в Steam. Она получит локализацию на несколько языков, включая русский.

Также разработчики поделились новым видео геймплея и скриншотами из игры.

О дате выхода полной версии Werewolf: The Inner Beast пока не объявлено.

Комментарии:  3
Egik81

Значит, тизер выпускают, а не демку. Демка базируется на полной версии. Но учитывая как извращают слова игроделы. Выдача за демку того чего ею не является, не удивительна.

1
Snake2105
SOLUS5678

Поиграем в демо когда выйдет.