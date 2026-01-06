FTR Game Studio поделилась демонстрацией игрового процесса Werewolf: The Inner Beast

Разработчики недавно анонсированной Werewolf: The Inner Beast опубликовали видео геймплея своего предстоящего хоррор-боевика.

Игровой процесс во многом схож с тем, что можно наблюдать в предыдущей работе команды — Project Werewulf, альтернативной версией которой Werewolf: The Inner Beast и является, однако в демонстрации можно заметить изменения в интерфейсе, графике, уровнях, перемещении персонажа, а также новое оружие. Авторы из FTR Game Studio утверждают, что в игре также появится новая система сохранений и будут переработаны инвентарь и кастомизация протагонистки.

Дата выхода Werewolf: The Inner Beast всё ещё неизвестна. Однако FTR Game Studio напомнила, что демоверсия появится в феврале 2026 года.