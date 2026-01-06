FTR Game Studio поделилась демонстрацией игрового процесса Werewolf: The Inner Beast

Разработчики недавно анонсированной Werewolf: The Inner Beast опубликовали видео геймплея своего предстоящего хоррор-боевика.
Игровой процесс во многом схож с тем, что можно наблюдать в предыдущей работе команды — Project Werewulf, альтернативной версией которой Werewolf: The Inner Beast и является, однако в демонстрации можно заметить изменения в интерфейсе, графике, уровнях, перемещении персонажа, а также новое оружие. Авторы из FTR Game Studio утверждают, что в игре также появится новая система сохранений и будут переработаны инвентарь и кастомизация протагонистки.
Дата выхода Werewolf: The Inner Beast всё ещё неизвестна. Однако FTR Game Studio напомнила, что демоверсия появится в феврале 2026 года.
геймплей
В какое нынче время мы живём, что симулякры женского тела расходится как горячие пирожки. Этож как-то странно, что-ли. Ощущение, что игра про дешевых проституток-радфеминисток на корпоративе олигархата.
Если б радфеменистки так выглядели, быть может никаких радфеменисток и не было бы
Честно скажу, геймплейное это нудное г которое будет продаваться из за сисек и жопы главной гг а может и не будет. Анимации все такое выглядит ужасно ну и моделька главной героини страшненькая на лицо как будто не хватает норм освещение и что то еще. Я не знаю как они будут продавать ее и кто ее купит а найдутся конечно люди такие не спорю. Ну просто видно халтура тупо пытались аля в дед спейс но что то пошло не так и получилось не очень.
Видимо в данном случае бесполезно объяснять что это инди проект и от него точно не стоит ждать уровня Dead Space над которым работали кучу разрабов и у которых был огромный бюджет.
Ну и позорище бл.И опять вместо нормальной игры с хорошим геймплеем игроку пихают сраку в монитор,да ещё и какую-то сверх выпирающую и обвисшую.А я говорил,что стеларблядь лишь начало подобных го*но-игр для озабоченных дегенератов,но им ведь виднее к чему индустрия катится.Зато эти клоуны клоунов активно любят раздавать.
Это началось ещё задолго до Стеллар. Тут скорее Стеллар, подобными играми вдохновилась
А какие были до?Мне прям интересно стало.
She will punish when, subverse, haydee и много различных игр подобного содержания
Жопа и сиськи на месте, успех гарантирован.
Стеларблядь не даст соврать).
Ляля
Наприседала...