FTR Game Studio представила трейлер по случаю скорого выхода Werewolf: The Inner Beast и объявила о цене на игру

Уже 6 мая в Steam ожидается релиз экшен-хоррора Werewolf: The Inner Beast, который является переработанной версией вышедшей годом ранее Project Werewulf. По случаю скорого выхода новинки FTR Game Studio опубликовала релизный трейлер предстоящей игры.

Также разработчики объявили о цене Werewolf: The Inner Beast. Она будет стоить 19.99 долларов и на старте продаж получит скидку в 10 процентов. Для сравнения, стоимость оригинальной Project Werewulf составляет 29.99 долларов.

Кроме того, FTR Game Studio сообщила, что обе игры будут также продаваться в бандле, благодаря чему владельцы Project Werewulf получат дополнительную скидку в 30 процентов к уже имеющейся скидке.

Werewolf: The Inner Beast представляет собой отчасти SFW-версию Project Werewulf, отчасти её переосмысление в плане того, что касается экшен- и хоррор-составляющих. Оценить задуманное разработчиками можно будет уже через две недели.