Хоррор-боевик Werewolf: The Inner Beast выйдет 6 мая - ровно через год после своего предшественника Project Werewulf

Создатели предстоящего хоррора Werewolf: The Inner Beast из FTR Game Studio поблагодарили игроков за тёплый приём демоверсии проекта, вышедшей 23 февраля в рамках фестиваля «Играм быть» в Steam. Разработчики поделились иллюстрациями каждой из четырёх глав игры и сообщили, что ориентировочная продолжительность игры составит 12-15 часов.

Кроме того, игрокам следует ожидать кое-какие элементы, которые не были представлены в демоверсии. К примеру, в полной версии Werewolf: The Inner Beast появится система кредитов, позволяющая приобрести снаряжение на специальных станциях.

А выйдет игра уже скоро — 6 мая Werewolf: The Inner Beast станет доступна для покупки в Steam. Примечательно, что в этот же день, но в 2025 году вышла Project Werewulf, переработанной версией которой является Werewolf: The Inner Beast.