Разработчик Werewolf: The Inner Beast не исключил, что игра может появиться на консолях

Анонсированный недавно хоррор-боевик Werewolf: The Inner Beast, как известно, будет представлять собой переработанную версию Project Werewulf — предыдущей игры разработчиков из FTR Game Studio. Оригинальная игра содержит откровенный взрослый контент, что практически исключает её появление в рамках платформы PC за пределами Steam и Itch.io, а также на консолях.

Предстоящая же Werewolf: The Inner Beast таких особенностей будет лишена, что формально даёт возможность проекту появиться на упомянутых выше платформах. На вопрос о том, есть ли вероятность выхода Werewolf: The Inner Beast на консолях и таких площадках, как Epic Games Store и GOG.com, автор игры ответил, что всё будет зависеть от интереса к проекту, но в целом студия готова рассматривать возможность выпуска на разных платформах.

В настоящее время Werewolf: The Inner Beast заявлена только в Steam.