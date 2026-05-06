Состоялся релиз Werewolf: The Inner Beast - переосмысления эротического хоррор-боевика Project Werewulf

Сегодня, 6 мая, поступил в продажу экшен-хоррор Werewolf: The Inner Beast от FTR Game Studio. Игра стала доступна для покупки и загрузки в Steam.

Проект предлагает исследование заброшенной космической станции и выживание на ней в условиях окружения опаснейшими врагами. Главной героине, похищенной и впоследствии оказавшейся в этом ужасном месте, предстоит раскрыть тайну своего заточения и вырваться из этого кошмара.

Примечательно, что ровно год назад — 6 мая 2025 года — вышла Project Werewulf, переработанной версией которой является Werewolf: The Inner Beast. Для предыдущего творения FTR Game Studio характерно наличие откровенного сексуального контента, но в новой игре акцент смещён с эротики на атмосферу ужаса и выживания, а боевая и хоррорная части, а также исследование уровней пересмотрены и доработаны. По сути, единственным проявлением откровенного контента в Werewolf: The Inner Beast является опциональная нагота, которая активируется при помощи бесплатного DLC. Оно также доступно в магазине Steam.

По заверениям разработчиков, новая игра скорее рассчитана на тех, кто не знаком с оригинальной Project Werewulf и для кого в приоритете находятся экшен и хоррор. Однако в будущем студия планирует объединять SFW- и NSFW-версии своих игр в единые проекты, вынося весь откровенный контент в бесплатные дополнения. Werewolf: The Inner Beast является своего рода первым шагом по привлечению более широкой аудитории. О том, насколько удачным вышел свежий проект FTR Game Studio, можно прочитать в обзоре на сайте.

Базовая стоимость Werewolf: The Inner Beast составляет 710 рублей. До 16 мая включительно игра будет продаваться со скидкой в 10 процентов за 639 рублей. Для тех владельцев Project Werewulf, что всё же решат поддержать разработчиков из FTR Game Studio покупкой новинки, действует дополнительная скидка в 30 процентов.