Свежий геймплей Werewolf: The Inner Beast демонстрирует зомби в качестве новых врагов

Находящийся в разработке хоррор-боевик Werewolf: The Inner Beast, как известно, был заявлен в целом как альтернативная версия Project Werewulf — предыдущего творения команды FTR Game Studio. Разработчики, однако, не собираются ограничиваться фильтрацией эротического контента. Они уже сообщали о том, что хотят сосредоточиться на атмосфере и сюжете, а также внести изменения в некоторые игровые механики, что и представили в одной из предыдущих демонстраций геймплея.

В новом видео, опубликованном студией, можно наблюдать те же изменения по сравнению с Project Werewulf, но также в этой демонстрации появляются и зомби, которых не было в оригинальной игре. Кроме того, FTR Game Studio сообщила о запуске официального Discord-сервера Werewolf: The Inner Beast.

О дате выхода проекта пока не объявлено. Демоверсия ожидается в феврале 2026 года.