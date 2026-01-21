ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Werewolf: The Inner Beast TBA
Шутер, Инди, От третьего лица, Научная фантастика
6 21 оценка

Свежий геймплей Werewolf: The Inner Beast демонстрирует зомби в качестве новых врагов

Tiger Goose Tiger Goose

Находящийся в разработке хоррор-боевик Werewolf: The Inner Beast, как известно, был заявлен в целом как альтернативная версия Project Werewulf — предыдущего творения команды FTR Game Studio. Разработчики, однако, не собираются ограничиваться фильтрацией эротического контента. Они уже сообщали о том, что хотят сосредоточиться на атмосфере и сюжете, а также внести изменения в некоторые игровые механики, что и представили в одной из предыдущих демонстраций геймплея.

В новом видео, опубликованном студией, можно наблюдать те же изменения по сравнению с Project Werewulf, но также в этой демонстрации появляются и зомби, которых не было в оригинальной игре. Кроме того, FTR Game Studio сообщила о запуске официального Discord-сервера Werewolf: The Inner Beast.

О дате выхода проекта пока не объявлено. Демоверсия ожидается в феврале 2026 года.

9
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
ДаДжи

нууу впринципе вполне ебибельно.надеюсь будет не хуже антидота.не вижу ничего плохого в эро-резидентлайках если они сделаны плюс минус не криво,красиво и играбельно

7
SOLUS5678

Это гораздо лучше чем игра: Код Вайолет. Разработчикам огромное спасибо!.

7
MNM 777
7
AdriftDylan

Опять пластмассовые джопы?В виар шлеме куча такого,там хоть интересно потеребонькать))

1
CavalierCate

разрабам надо понять ,что попа телки это не главное в играх

1
Женёчик

ересь не неси, сочный асс - это база

3
WerGC

смесь мертвого космоса с sb и намного лучше халтуры виолет

Diablonos

Очередной шедевр для гунеров.

Странно что Лара2всекс не ворсит это го-вно на ПэГа.

UnwaveringGlenn

Разрабам надо сделать жопу Главной Героине шире и больше на 2 размера и бёдра скруглить по бокам чтобы было вай как сочно, а так это какой то шкилет с анимацией.