Свежий геймплей Werewolf: The Inner Beast демонстрирует зомби в качестве новых врагов

Находящийся в разработке хоррор-боевик Werewolf: The Inner Beast, как известно, был заявлен в целом как альтернативная версия Project Werewulf — предыдущего творения команды FTR Game Studio. Разработчики, однако, не собираются ограничиваться фильтрацией эротического контента. Они уже сообщали о том, что хотят сосредоточиться на атмосфере и сюжете, а также внести изменения в некоторые игровые механики, что и представили в одной из предыдущих демонстраций геймплея.
В новом видео, опубликованном студией, можно наблюдать те же изменения по сравнению с Project Werewulf, но также в этой демонстрации появляются и зомби, которых не было в оригинальной игре. Кроме того, FTR Game Studio сообщила о запуске официального Discord-сервера Werewolf: The Inner Beast.
О дате выхода проекта пока не объявлено. Демоверсия ожидается в феврале 2026 года.
нууу впринципе вполне ебибельно.надеюсь будет не хуже антидота.не вижу ничего плохого в эро-резидентлайках если они сделаны плюс минус не криво,красиво и играбельно
Это гораздо лучше чем игра: Код Вайолет. Разработчикам огромное спасибо!.
Опять пластмассовые джопы?В виар шлеме куча такого,там хоть интересно потеребонькать))
разрабам надо понять ,что попа телки это не главное в играх
ересь не неси, сочный асс - это база
смесь мертвого космоса с sb и намного лучше халтуры виолет
Очередной шедевр для гунеров.
Странно что Лара2всекс не ворсит это го-вно на ПэГа.
Разрабам надо сделать жопу Главной Героине шире и больше на 2 размера и бёдра скруглить по бокам чтобы было вай как сочно, а так это какой то шкилет с анимацией.