Werewolf: The Inner Beast TBA
Шутер, Инди, От третьего лица, Научная фантастика
6.1 43 оценки

Werewolf: The Inner Beast получила новый трейлер по случаю скорого выхода демоверсии

Tiger Goose Tiger Goose

Находящийся в разработке хоррор-боевик Werewolf: The Inner Beast обзавёлся новым трейлером, посвящённым скорому выходу демоверсии игры в рамках февральского фестиваля «Играм быть» в Steam. Ознакомительная версия проекта станет доступна 23 февраля.

Werewolf: The Inner Beast является изменённой версией Project Werewulf — предыдущей игры разработчиков из FTR Game Studio. В предстоящей новинке будет отсутствовать откровенный взрослый контент, но будут существенно переработаны многие элементы, а акцент будет смещён в сторону мрачной атмосферы и хоррора.

saa0891

Поиграл в первую часть, конечно в такую жесть я вообще играю и вижу первый раз.

Там есть квест где доктор проводит эксперименты, так я просто выпал с этого квеста.

Локации кстати очень атмосферные, боевка и враги максимально топорные и деревянные.

5
Kenn1y

Code Violet с оборотнями?

2
Пользователь ВКонтакте

Дебилы? // Александр Василенко

1
Пользователь ВКонтакте

Ещё не проснулись, ребята 🤣 // Hiroto Azumaki

1
Tiger Goose

Это разные проекты, вконтактыш.

4
StickyNethrax Tiger Goose

А ж0па вроде одна.

1
WerGC

местами конечно не очень но это и понятно

Neikotori

Какой ужас... На фоне ЭТОГО, Code Violet выглядит как игра года.