Werewolf: The Inner Beast получила новый трейлер по случаю скорого выхода демоверсии

Находящийся в разработке хоррор-боевик Werewolf: The Inner Beast обзавёлся новым трейлером, посвящённым скорому выходу демоверсии игры в рамках февральского фестиваля «Играм быть» в Steam. Ознакомительная версия проекта станет доступна 23 февраля.
Werewolf: The Inner Beast является изменённой версией Project Werewulf — предыдущей игры разработчиков из FTR Game Studio. В предстоящей новинке будет отсутствовать откровенный взрослый контент, но будут существенно переработаны многие элементы, а акцент будет смещён в сторону мрачной атмосферы и хоррора.
Поиграл в первую часть, конечно в такую жесть я вообще играю и вижу первый раз.
Там есть квест где доктор проводит эксперименты, так я просто выпал с этого квеста.
Локации кстати очень атмосферные, боевка и враги максимально топорные и деревянные.
Code Violet с оборотнями?
Дебилы? // Александр Василенко
Ещё не проснулись, ребята 🤣 // Hiroto Azumaki
Это разные проекты, вконтактыш.
А ж0па вроде одна.
местами конечно не очень но это и понятно
Какой ужас... На фоне ЭТОГО, Code Violet выглядит как игра года.