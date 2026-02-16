Werewolf: The Inner Beast получила новый трейлер по случаю скорого выхода демоверсии

Находящийся в разработке хоррор-боевик Werewolf: The Inner Beast обзавёлся новым трейлером, посвящённым скорому выходу демоверсии игры в рамках февральского фестиваля «Играм быть» в Steam. Ознакомительная версия проекта станет доступна 23 февраля.

Werewolf: The Inner Beast является изменённой версией Project Werewulf — предыдущей игры разработчиков из FTR Game Studio. В предстоящей новинке будет отсутствовать откровенный взрослый контент, но будут существенно переработаны многие элементы, а акцент будет смещён в сторону мрачной атмосферы и хоррора.