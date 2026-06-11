Team17 издаст выживач на Диком Западе Westlanders - ранний доступ запланирован на 2027 год

Team17 подписал контракт на издание приключенческой игры Westlanders, действие которой разворачивается в открытом мире Дикого Запада XIX века, и объявил, что игра выйдет в ранний доступ в 2027 году, вместо ранее заявленного релиза в 2026 году.

Начав разработку с Radical Theory в качестве маркетингового партнёра, Team17 взялась за Westlanders, чтобы довести ее до конца. Это партнёрство Ферран Пунти, генеральный директор компании-разработчика игры The Breach Studios, называет «идеальным» сочетанием.

Westlanders предлагает вам исследовать, но самое главное — выживать на Диком Западе XIX века. Вы начинаете с мечты и повозки, которая служит вашей мобильной базой для путешествия, начинающегося с кочевого образа жизни, прежде чем у вас появятся ресурсы для строительства собственного места, где вы сможете обосноваться. И это не только деревья и леса, ведь вам предстоит исследовать множество различных биомов, каждый из которых предлагает свои собственные испытания на выживание, которые вам придётся преодолеть, чтобы собрать ресурсы, хранящиеся в дикой природе.

По оценкам The Breach Studios, Westlanders останется в раннем доступе около года, а запуск версии 1.0 совпадёт с выходом игры на консолях PS5 и Xbox Series X/S.