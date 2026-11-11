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Westlanders 2027 г.
Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Вестерн
7.7 19 оценок

Westlanders показали выживание и строительство поселений на Диком Западе

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Студия The Breach Studios показала геймплей Westlanders — приключенческого survival-экшена в открытом мире Дикого Запада. Ролик демонстрирует путешествия в повозке, строительство поселений, сражения с врагами и развитие экономики.

Выживать в суровых землях можно будет в одиночку или вместе с друзьями. Игрокам предстоит обустраивать поселения, защищаться от противников и создавать торговую сеть по всей пустоши.

Закрытый плейтест Westlanders уже доступен в Steam. Игра также выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

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