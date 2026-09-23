Энтузиаст выпустил неофициальный ПК-порт экшена WET с поддержкой мыши и улучшенной графикой

Кинематографичный грайндхаус-боевик WET, вышедший в 2009 году эксклюзивно для консолей Xbox 360 и PlayStation 3, наконец добрался до персональных компьютеров благодаря сообществу энтузиастов. Разработчик Мохаммед Альбаргути под ником Supermedo опубликовал фанатский порт проекта под названием wet-recomp. В основу релиза легла технология статической рекомпиляции ReXGlue, которая переводит машинный код консольной версии напрямую в нативный исполняемый файл для системы Windows.

Оригинальный боевик от студии Artificial Mind and Movement и издательства Bethesda Softworks за прошедшие 15 лет так и не получил официального ремастера или переиздания, оставшись запертым на консолях седьмого поколения. Правообладатели забросили стильный экшен с акробатикой и стрельбой в духе фильмов Квентина Тарантино, вынуждая геймеров полагаться исключительно на тяжелые консольные эмуляторы с нестабильной частотой кадров и неудобным геймпадным управлением.

Поскольку проект создан энтузиастом на некоммерческой основе с соблюдением авторских прав, готовый дистрибутив не содержит защищенных файлов самой игры. Исходный код порта распространяется по свободной лицензии MIT, а для запуска потребуется собственный дамп оригинального диска в формате ISO от версии для Xbox 360. Весь процесс добавления данных максимально автоматизирован через специальный лаунчер WetLauncher, который распаковывает образ буквально в 1 клик.

Ключевым преимуществом неофициальной ПК-версии стала полноценная интеграция мыши и клавиатуры, которая кардинально меняет ощущения от скоростной стрельбы в прыжках и замедлении времени. Перемещение персонажа назначено на стандартную комбинацию клавиш WASD, прицеливание привязано к мыши, стрельба ведется левой кнопкой, а атака мечом назначена на правую кнопку. При этом все клавиши управления можно свободно переназначить в соответствующей вкладке стартового меню перед запуском игры.

Визуальная составляющая также получила масштабный апгрейд по сравнению с размытой консольной картинкой из 2009 года. В лаунчер и внутриигровое меню, открывающееся по нажатию клавиши F3, встроены готовые профили графики. Базовый пресет качества предлагает увеличение разрешения рендеринга в 2 раза, сглаживание FXAA Extreme, 16-кратную анизотропную фильтрацию и повышенную четкость. Для более производительных систем заготовлен режим Ultra с 3-кратным масштабированием относительно базовых 1080p, а также поддержка ручной настройки разрешения и фильтров.

Дебютная сборка под номером 0.1.0 уже доступна в репозитории автора на платформе GitHub для 64-битных операционных систем Windows 10 и Windows 11. В лаунчер также интегрировали систему проверки обновлений, которая автоматически скачивает свежие патчи и обновляет системные файлы порта, не затрагивая при этом распакованные файлы игры.