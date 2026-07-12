"Чего никогда не было: Глава 2" возвращается к активной разработке

Ранее The Bullfinch Team совместно с Mechanics VoiceOver представила официальный тизер-трейлер для игры "Чего никогда не было: Глава 2" от Акке Холлгрена.

"ЧЕГО НИКОГДА НЕ БЫЛО: ГЛАВА 2" - это ожидаемое продолжение бесплатной игры "Чего никогда не было" - сюжетной истории от первого лица, ориентированной на изучение локации и решение головоломок.

И вот сегодня, буквально несколько минут назад, Акке сообщил долгожданную новость!

"Чего никогда не было: Глава 2" снова находится в активной разработке!

Теперь помимо Акке Холлгрена, который трудился над своим детищем исключительно в свободное время, над проектом будет работать и "замечательный разработчик игр" и его друг Ронни Тэллон. Команда из двух человек позволит быстрее продвигаться вперед, при этом повысив итоговое качество.

Сейчас команда усердно работает над тем, чтобы получить играбельный билд, который можно будет пройти от начала и до конца. Лишь после этого они перейдут к визуальной составляющей, полировке недочётов, интерфейсу, саунд-дизайну и всему остальному.

Разработчики обещают объявить дату релиза ровно в тот момент, когда они будут уверены, что смогут к назначенному времени выпустить в свет свою игру

Огромное спасибо всем, кто поддерживал этот проект на протяжении многих лет. Следите за новостями! :)