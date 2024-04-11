WHAT THE CAR? выйдет 5 сентября

Представьте себе автомобиль, но вместо привычных колёс у него ноги. Именно такую необычную машину вы должны взять под своё управление в этой причудливой игре.

В What the Car? вам предстоит пройти сотни уровней. Во время прохождения вы будете преодолевать препятствия с помощью прыжков, летать на реактивном ранце и лазать по крышам зданий. Но вы должны не просто безумно бегать по уровням, ведь у вас есть задача — доставлять посылки туда, куда обычному транспорту никогда не добраться. При этом важно стараться искать неочевидные короткие пути и обходить взрывоопасные ловушки.

Но и это ещё не всё. Вы можете не только проходить готовые уровни, но и создавать свои собственные. Придумывайте заковыристые задачи, делитесь своими творениями с друзьями, соревнуйтесь друг с другом в прохождении самых сложных трасс. Мишки, трамплины, ускорители — всё это поможет вашим уровням стать ещё более оригинальными и запоминающимися.