WHAT THE CAR? выйдет 5 сентября

Оригинальной изюминкой презентации инди-игр Triple-i Initiative стала WHAT THE CAR? от Triband. Разработчики обещают выход игры 5 сентября. Игроков ждут сотни оригинальных уровней, где нужно прыгать, летать на реактивном ранце, взбираться на крыши зданий, доставлять посылки и все это на машинах… с ногами. Десятки тысяч зрителей в прямом эфире наблюдали, как машина нарезает огурец. Очевидно, юмора этой новинке не занимать.

Игра создана исключительно в развлекательных целях и не призвана помочь вам подтянуть навыки вождения. Повезёт, если вы не разучитесь водить после неё. По правде говоря, никто из разработчиков этой игры не ездит за рулём. В нашем понимании коробка передач — это телевизор.Triband

Создатели WHAT THE GOLF? и WHAT THE BAT? вновь порадуют игроков оригинальным прочтением обычных вещей.