В Steam стартовала раздача What The Pak?! - сумасшедшую онлайн-игру в стиле Fall Guys

На платформе Steam стартовала ограниченная бесплатная раздача многопользовательской вечеринки What The Pak?! — забрать игру можно до 24 июня 2025 года. Проект от Wendingo Games и Broken Lyre Entertainment вышел в декабре 2024 года и уже заслужил множество положительных отзывов за динамичный геймплей и весёлую атмосферу.

What The Pak?! — это красочная и сумасшедшая соревновательная игра на 8 человек, вдохновлённая такими хитами, как Fall Guys и Mario Party. Игроков ждут десятки мини-игр, разнообразные карты, онлайн-режим, костюмы и масса поводов для хаоса и смеха. Отличный вариант для компаний друзей или весёлого стрима.

Раздача проходит на фоне недавнего скандала вокруг бесплатного релиза Borderlands 2. Несмотря на культовый статус игры, её засыпали негативными отзывами после внезапного обновления, которое пользователи сочли подозрительным. Хотя издатель Take-Two опроверг обвинения в использовании шпионского ПО, осадок остался, и тысячи отзывов резко снизили рейтинг тайтла на платформе.

На этом фоне What The Pak?! выглядит куда безобиднее — это лёгкая, забавная инди-игра, созданная для фана, а не для сбора данных. Учитывая положительную реакцию игроков, это отличная возможность пополнить библиотеку весёлым проектом совершенно бесплатно. Не упустите шанс — раздача завершится 24 июня.