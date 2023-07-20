Приключенческая игра Whateverland выйдет на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch ©

Разработчики из компании Caligari Games и издатель Drageus Games анонсировали консольные версии нарисованного от руки приключения Whateverland. Игра будет портирована на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Whateverland — это нарисованная вручную приключенческая игра в жанре «укажи и щелкни» с разветвленной системой диалогов, нелинейным геймплеем, различными концовками и уникальной пошаговой настольной игрой.

Винсент очень, очень непослушный мальчик и очень талантливый вор. Однако на этот раз его морально сомнительный выбор привел его не по адресу. При попытке украсть драгоценное ожерелье его с поличным поймала его владелица Беатрис, которая оказалась могущественной ведьмой. В качестве наказания его приговаривают к скитаниям по параллельному миру, где все, включая его обитателей, сильно отличается от нормального.