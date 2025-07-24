Колесо судьбы: Wheel World - гонка за спасение вселенной от создателей Nidhogg уже доступна

Messhof, студия, прославившаяся эксцентричным файтингом Nidhogg, и известный издатель Annapurna Interactive выпустили своё самое амбициозное творение — Wheel World. Игра уже доступна на Xbox Series X|S через Game Pass, а также на PlayStation 5 и ПК. Стартовая цена — 764 рубля, с ограниченной 10% скидкой на релизе.

Wheel World — это расслабляющий, но в то же время драйвовый гоночный проект с открытым миром, наполненным сюрреализмом и нестандартной эстетикой. Главную роль здесь играет древний дух велосипеда, которому предстоит остановить надвигающийся апокалипсис.

Вы играете за Кэт — молодого гонщика, которому предстоит спасти мир от разрушения. Чтобы достичь цели, придётся участвовать в головокружительных заездах, сражаться с сумасшедшими соперниками, исследовать живописный мир и восстанавливать украденные легендарные детали, необходимые для проведения таинственного Великого Перехода.

Игроков ждут:

Динамичные гонки с командами и одиночными заездами, где важна каждая секунда;

Глубокая кастомизация велосипеда — от гоночных шоссейников до внедорожных зверей;

Мир, полный секретов, редких деталей и маршрутов, открывающих новые горизонты;

Необычное повествование, где фантастика и юмор переплетаются с велоспортом;

Оригинальный саундтрек от Italians Do It Better, задающий ритм каждой поездке.

По словам соучредителя Messhof Кристи Нориндра, Wheel World — самая амбициозная игра студии, в которую команда вложила душу. Это не просто гонки — это стиль жизни и битва за вселенную на двух колёсах.